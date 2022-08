Susana Naspolini se diverte com amigos em livraria de shopping no Rio - Victor Chapetta / Ag. News

Rio - A jornalista Susana Naspolini, de 42 anos, esteve em uma livraria em um shopping do Rio, na noite desta quinta-feira. A repórter, que está lutando contra o câncer pela quinta vez, foi fotografada colocando o papo em dia e se divertindo ao lado de alguns amigos. Esta foi a primeira vez em que Susana apareceu publicamente com os cabelos raspados.

Recentemente, ela falou nas redes sociais sobre a queda de cabelo por conta das sessões de quimioterapia. Susana chegou a gravar um vídeo raspando a cabeça ao lado da filha, Julia. "Contei pra vocês que de ontem pra hoje o cabelo caiu muito mais, está muito ralinho principalmente aqui atrás. Tem muito buraco, está muito ralo. É um cabelo que não dá pra sair na rua, não me sinto confortável. Então, resolvi raspar porque está caindo muito. Estou a postos com maquininha, com toalhinha e vou, primeiro, cortar o cabelo", disse Susana na ocasião.

Luta contra o câncer

Susana Naspolini está lutando contra o câncer pela quinta vez. Desta vez, ela enfrenta a doença no osso da bacia. A repórter revelou, no dia 23 de março, que havia sido diagnosticada novamente e que o câncer não estava regredindo com a medicação por via oral.

"Eu estou meio triste ainda porque não contava com essa rasteira. Queria seguir meu trabalho, mas não é como a gente quer. Estou dando essa parada obrigatória", disse na época.