Ator Gustavo Corasini, de 'Pantanal', se recupera após ser atropelado - Reprodução/Instagram

Ator Gustavo Corasini, de 'Pantanal', se recupera após ser atropeladoReprodução/Instagram

Publicado 25/08/2022 19:51 | Atualizado 25/08/2022 19:57

Rio - O ator Gustavo Corasini, de "Pantanal", teve seu estado de saúde atualizado por sua mãe nas redes sociais, após ser atropelado por uma vizinha . Nesta quinta-feira, Fernanda Corasini foi aos Stories do Instagram para tranquilizar os seguidores, afirmando que o artista de 12 anos se recupera bem depois de fraturar braço, perna e bacia no acidente.

fotogaleria

"O Gustavo passou melhor, agora, a tarde, conseguiu comer frutas. A sonda foi travada para ver se ele sente dores ou vontade de fazer xixi para poder ser retirada. A parte ortopédica está 'ok', os exames de sangue também deram 'ok'", explicou ela. Conhecido por interpretar a versão mirim do peão Tadeu (José Loreto), o ator foi internado na última terça-feira, em hospital da Zona Leste de São Paulo.

Em seguida, Fernanda demonstrou preocupação com o estado psicológico do filho após a perda do melhor amigo, Eduardo, que não resistiu aos ferimentos que sofreu no mesmo acidente. "Psicologicamente, ele está muito triste, chorou muito ao saber da notícia. De tempos em tempos, recorda os momentos que passaram juntos e chora", relatou. "Com fé em Deus, logo iremas para casa. Gratidão por todo carinho e mensagens de apoio", completou a mãe de Gustavo.

Na manhã de quarta-feira, Fernanda Corasini esclarecer o contexto em que o acidente aconteceu: "Ontem, por volta das 17h, o Gustavo e a turminha do condomínio estavam fazendo fitinhas para enfeitar a rua pra Copa do Mundo. Um pedreiro de uma casa vizinha caiu e o resgate foi socorrer, e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos", disse.