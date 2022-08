Gustavo Corasini interpretou a versão mirim de Tadeu no remake da novela 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 18:48

Rio - O ator Gustavo Corasini foi atropelado e precisou ser operado às pressas, na última terça-feira. Conhecido por atuar no remake de 'Pantanal' como a versão mirim de Tadeu (José Loreto), o artista de 12 anos brincava com outras crianças no condomínio onde mora quando o acidente aconteceu. Um amigo de Gustavo também foi ferido na ocasião e não resistiu.

A informação foi revelada pela mãe do jovem ator, Fernanda, nos Stories do Instagram do artista: "Gustavo sofreu um acidente, está em cirurgia. Peço orações a todos. Infelizmente, seu melhor amigo não resistiu e foi morar com Deus. Estamos muito tristes e destruídos, um pesadelo. Eduardo, descanse em paz", declarou ela.

Na manhã desta quarta-feira, Fernanda voltou a atualizar as redes sociais e contou que o filho já se recupera após a cirurgia. Ela aproveitou para esclarecer o contexto em que o acidente aconteceu: "Ontem, por volta das 17h, o Gustavo e a turminha do condomínio estavam fazendo fitinhas para enfeitar a rua pra Copa do Mundo. Um pedreiro de uma casa vizinha caiu e o resgate foi socorrer, e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos", relatou.

"O Gustavo quebrou braço e perna, e fraturou a bacia. Passou por cirurgia e está em recuperação. Seu amigo, infelizmente, não resistiu. Peço orações para que todos os envolvidos tenham força e fé para seguir", completou Fernanda, que ainda pediu doações para a família do menino que faleceu para as despesas funerárias.

A mãe de Gustavo também usou os Stories para agradecer as mensagens de carinho e apoio que recebeu dos internautas. "A dor de uma mãe é a dor de todas", desabafou ela, sem dar mais detalhes sobre o estado de saúde do filho.