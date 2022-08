Rodrigo Mussi notou mudança vocal decorrente do acidente - Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 16:07

Rio - Rodrigo Mussi comentou com os seguidores nesta quarta-feira (24) sobre mais uma sequela causada pelo acidente de carro sofrido em março . O gerente comercial e ex-BBB percebeu uma alteração vocal durante a gravação de uma publicidade.

"Pessoal, estou fazendo uma publicidade aqui e sabe o que eu percebi depois do acidente? Percebi que minha voz mudou. Deu uma mudada. Está mais grossa, não sei. Não estou aguentando minha voz", desabafou.

Relembre

Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada de 31 de março, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, e chegou a ter um traumatismo craniano. O gerente comercial viajava, sem cinto de segurança, em veículo por aplicativo que se chocou com a traseira de um caminhão. Na ocasião, o motorista afirmou que pode ter cochilado na direção do automóvel. Horas antes do acidente, Rodrigo assistiu uma partida de futebol no estádio do Morumbi, acompanhado do também ex-BBB Gui Napolitano.