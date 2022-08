Yasmin Brunet revela sonho de participar do ’Big Brother Brasil’ - Reprodução / Youtube

Publicado 24/08/2022 12:50 | Atualizado 24/08/2022 12:54

Rio - Yasmin Brunet, filha de Luiza Brunet, revelou, na última terça-feira, em entrevista ao podcast "PodDelas", comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, que sonha em participar do "Big Brother Brasil", reality show da Rede Globo. Durante o bate-papo, a modelo ainda afirmou ter recebido um convite para fazer parte de "A Fazenda", da TV Record, mas acabou recusando.

"Você entraria no 'BBB'?", quis saber Tata em um momento da entrevista. "Eu super entraria!", respondeu Yasmin. "Mas você já foi chamada? Nem para 'A Fazenda' ou outros realities?", quis saber a apresentadora. "Para 'A Fazenda' eu fui", confidenciou a modelo, que demonstrou ter pouco interesse no programa. "Você entraria esse ano?", insistiu Tata sobre a participação da filha de Luiza Brunet no reality. "Eu quero muito!", admitiu a modelo.