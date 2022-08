Viviane Araújo revela quantos quilos ganhou durante a gestação - Reprodução / Instagram

Viviane Araújo revela quantos quilos ganhou durante a gestação

Publicado 24/08/2022 11:17 | Atualizado 24/08/2022 11:18

Rio - Viviane Araújo, de 47 anos, usou as redes sociais, na última terça-feira, para compartilhar com os seguidores um pouco de sua consulta com a obstetra. No Instagram, a atriz, que está na reta final da gestação de seu primeiro filho, Joaquim, deu detalhes sobre a saúde do bebê e também, revelou quantos quilos ganhou durante a gravidez.

"Será que hoje é minha última consulta? A previsão [de nascimento] é dia 3 de setembro, 40 semanas", contou Viviane, que estava acompanhada pelo marido, Guilherme Militão.

"Então, vamos ao que interessa", disse a atriz, aos risos, antes de subir na balança do consultório. "Então, ganhei 14 quilos", concluiu Vivi, após ver que estava pesando 79 quilos. "10 quilos do Joaquim. Então, você engordou 4 quilos", brincou o marido.