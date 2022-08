Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 19:49

Rio - Sabrina Sato revelou durante o programa Saia Justa, da GNT, que tem muita dificuldade em negar favores com receio de desagradar as pessoas. A apresentadora de 41 anos comentou que esse pensamento foi incentivado pela sua criação.

"Eu tive que aprender a falar não. Pra mim, toda vez que eu vou começar uma terapia é aprendendo a falar não, porque eu fui uma pessoa que fui educada por uma vó japonesa, imagina. Eu fui educada para falar muito sim, sorrir para as pessoas, muito mais agradar e ser gentil com todo mundo do que provocar alguém. Então eu meio que tive que aprender com a vida", afirmou.

Mãe de Zoe, de 3 anos, fruto do casamento com Duda Nagle, Sabrina Sato contou que a maternidade contribuiu para que ela aprendesse a negar as coisas. "Você se preocupa muito em agradar todo mundo e preocupada com o próximo, como essa pessoa vai se virar, como ela vai resolver. Eu comecei a falar não muito tarde e pra pessoa que eu mais amo na vida, que é a Zoe, minha filha. Cheguei um dia que eu acho que falei mais de 20 'nãos' pra ela na pandemia. 'Não sobe ai, não pode comer isso'. Eu pensei: 'gente, eu me tornei uma controladora, chata, doida. Eu banalizei o não'", disse.

"Achei várias psicólogas dizendo que as vezes para não banalizar esse não para a criança, você precisava substituir. Ai eu comecei: 'não faz isso com meu cabelo, faz com o cabelo da boneca'. Desse jeito. 'Por que em vez de pular no sofá você não pula na cama elástica?'".