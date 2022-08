Ao lado da família, Maria Beltrão encontrou o Papa Francisco - Reprodução/Instagram

Ao lado da família, Maria Beltrão encontrou o Papa Francisco Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 17:27

Rio - Maria Beltrão divulgou nesta quarta-feira (24) imagens de seu encontro com o Papa Francisco. A jornalista e apresentadora do "É de Casa" está no Vaticano, em Roma, na Itália, acompanhada de sua filha Ana, e do marido, Luciano Saldanha. No encontro, ela presenteou o pontífice com uma caixa de brigadeiros.

fotogaleria "Lá estava eu, trêmula em frente ao Papa, quando ele me olha com ar de gravidade e diz: 'Tenho uma dúvida… Cachaça é água?' A foto flagrou minha reação!!! (O que eu respondi? Conto no sábado!!!) Dia abençoado", escreveu.

Para a revista Quem, Maria Beltrão contou que recusou um convite do programa "Pipoca da Ivete" para conseguir encontrar com o pontífice. "Era uma coisa que eu já tentava há muito tempo. Consegui com um padre muito amigo. Vou e volto, não vou faltar ao 'É de Casa', não. Só não falei 'topo' para Veveta, porque não a trocaria por ninguém, só pelo Papa", explicou.