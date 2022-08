Jojo Todynho posta clique dos bastidores de seu programa 'Jojo Nove e Meia' - Reprodução/Instagram

Jojo Todynho posta clique dos bastidores de seu programa 'Jojo Nove e Meia'Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 16:04

Rio - Jojo Todynho usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar uma reflexão com os seguidores. No Instagram, a cantora desabafou sobre a rotina intensa que tem tido com as gravações da nova temporada de seu programa, 'Jojo Nove e Meia', exibido pelo Multishow.

"Cansada, mas com a certeza de que cada noite maldormida será recompensada. Não desista e não saia do foco. Às vezes, fico triste, porque perco algumas coisas pessoais por estar longe, mas a vida é isso: ou foca ou foca. Depois vão dizer que foi sorte", escreveu a artista, na legenda da publicação.

Recentemente, Jojo anunciou que os novos episódios do talk show que comanda serão exibidos a partir de outubro, na TV por assinatura. Na nova temporada, a apresentadora entrevista famosos com Grazi Massafera e Vitão, em episódios que serão exibidos de segunda a sexta, às 22h45.

