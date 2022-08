Lexa e Pabllo Vittar - Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 11:59 | Atualizado 24/08/2022 12:07

Rio - Lexa divulgou em seu Instagram, nesta terça-feira (23) a capa de seu no single com Pabllo Vittar, "Cavalgada", que faz parte de seu EP "Magnéticah".

"Para aumentar ainda mais a ansiedade de vocês, está aqui a capa do bapho!!! Eu e Pabllo belíssimas e prontas para dar aquela CAVALGADA. Quem vem com a gente?", questionou a cantora.

O EP de Lexa é o terceiro que ela lança este ano e estará disponível na sexta-feira (26). Além do feat com Vittar, o protejo conta com mais três músicas inéditas: "Magnetizar", "Pega Pega" e "Tsunami".