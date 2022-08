Rafa Kalimann - Reprodução/Instagram

Rio - Rafa Kalimann desabafou, nesta quarta-feira (24), sobre algumas críticas que recebe por alguns looks que tem usado. Ex-BBB e apresentadora, ela falou do assunto ao comentar um post de um fã, que disse admirá-la por não se importar com essas ofensas.

"Eu não ligo, me permito usar o que estou com vontade e essa liberdade tem que ser prioridade na nossa vida", declarou ela, que recentemente assumiu um relacionamento com José Loreto.



Rafa então decidiu refletir sobre o assunto abordado pela fã. "Eu fico vendo o povo espumando no direct, me xingando pelo look que eu estou usando como se eles fossem obrigados a usá-lo. Enquanto isso, eu tô me divertindo, sendo livre pra usar o que quero, cada dia mais - e desejando o mesmo pra quem se incomoda", completou.

Ela aproveitou para mandar um recado para os seguidores. "Só vamos conseguir se começarmos nos desprendendo do medo do que o outro pode pensar. Sendo honesta com o que queremos mesmo que isso soe estranho", disse.



