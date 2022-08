Carol Dias e Esther - Reprodução/Instagram

Carol Dias e Esther Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2022 19:22 | Atualizado 25/08/2022 19:25

Rio - Carol Dias, esposa do ex-jogador Kaká, abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta quinta-feira (25) e revelou que costuma comprar roupas para a filha Esther, de 1 ano e 10 meses, em lojas populares. Na interação com os seguidores, a modelo justificou a preferência.

fotogaleria "Não invisto muito nas marcas de grife, prefiro comprar as mais populares. Ela perde muito rápido as roupas e eu fico morrendo de dó", disse. Carol Dias citou algumas lojas de seu gosto, entre elas, Zara, Carters e GAP. "E duas marcas brasileiras que fazem sob encomenda. São os vestidos mais fotos que ela tem", acrescentou.

Carol Dias e Kaká assumiram o relacionamento em 2016, após o ex-jogador se separar de Carol Celico. Três anos depois, os dois selaram a união em uma cerimônia realizada na Bahia. Em outubro de 2020, nasceu Esther, filha do casal.