Leandro Lima e Isabel Teixeira gravaram cenas quentes como Levi e Maria Bruaca, de 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Publicado 25/08/2022 17:52

Rio - Leandro Lima usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para relembrar o período em que gravou suas cenas como o peão Levi, no remake de "Pantanal". Em postagem no Instagram, o ator de 40 anos abriu o álbum de fotos das filmagens ao lado de nomes como José Loreto, Alanis Guillen, Jesuíta Barbosa e Isabel Teixeira, entre outros colegas de elenco.

“‘Aaoo', Pantanal ‘véi’, ontem estive no estúdio, deu uma saudade boa dessa turma! Obrigado por tanto, meus amados”, escreveu o artista, na legenda da postagem. Entre os cliques publicados, Leandro ainda posa com Marcos Palmeira, Guito, Juliano Cazarré e Gabriel Sater, que também estrelam a novela das 21h.

Fora da trama desde que seu personagem morreu devorado por piranhas, o ator ainda recebeu o carinho dos amigos nos comentários da postagem. "Coisa linda. A piranhas podiam vomitar o Levi e 'ocê' voltar pra nós!", brincou José Loreto, que interpreta Tadeu. "Muita saudade do nosso talentoso amigo, irmão Leandro Lima, que arrasou muito como Levi na nossa novela Pantanal. Obrigado por tudo, meu amigo", declarou Gabriel Sater, o Trindade. "Voltaaa", pediu Isabel Teixeira, que faz sucesso como Maria Bruaca e chegou a gravar cenas quentes com Lima.

Na última quarta-feira, Leandro esteve nos Estúdios Globo para ensaiar sua participação na "Batalha do Lip Sync", quadro do "Domingão do Huck". O ator aproveitou para visitar o camarim onde encontrou o elenco de "Pantanal" e registrou a reunião nos Stories do Instagram. Em vídeo, o ator brincou que voltaria para a novela de Bruno Luperi como par romântico de Zaquieu, personagem de Silvero Pereira.

