Toda produzida, Grazi Massafera esbanja beleza e boa forma em gravação no Rio

Rio - Grazi Massafera, de 40 anos, participou de uma gravação na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quinta-feira. Com um vestido preto curtinho e brilhoso, a atriz chamou a atenção por sua beleza e boa forma. Simpática, a loira mandou beijinhos para o paparazzo ao perceber que estava sendo clicada. Vale lembrar que a artista está no elenco de "Travessia", novela que substituirá "Pantanal", na TV Globo. Na trama, ela interpretará Débora, a mãe de Chiara (Jade Picon).

