Débora Falabella homenageia irmã por seu aniversário, nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2022 13:55

Rio - Débora Falabella usou as redes sociais, na última quarta-feira, para celebrar o aniversário da irmã mais velha, Junia Falabella. No Instagram, a atriz compartilhou uma série de cliques em que aparece ao lado de Junia e aproveitou para homenageá-la na legenda da publicação.

"Viva ela! Irmã maravilha, a mais gata, mulher fod*, mãe da Irene. Dona do melhor sorriso. Desde a minha adolescência me pegou pela mão e me levou para todos os 'rolês'", iniciou Débora. "Que você tenha um ano lindo e que a distância BH SP fique cada vez mais curta. Te amo", finalizou.

Nos comentários da publicação, fãs enviaram mensagens de carinho para as duas. "Viva, Junia lindona! Muitas felicidades", desejou uma seguidora. "Lindas!", enalteceu outro. "Parabéns! Que Deus conceda muitos anos de vida para ela! Felicidades sempre", disse uma fã.

As duas também são irmãs de Cynthia Falabella, que é atriz e atuou ao lado de Débora na novela "O Clone", de Glória Perez, entre os anos de 2001 e 2002.