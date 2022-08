Gabriel Jesus e Raiane Lima celebram terceiro mês de vida da filha, Helena - Reprodução / Instagram

Gabriel Jesus e Raiane Lima celebram terceiro mês de vida da filha, HelenaReprodução / Instagram

Publicado 25/08/2022 12:02 | Atualizado 25/08/2022 12:04

Rio - Gabriel Jesus usou as redes sociais, na última quarta-feira, para comemorar os três meses de vida da filha, Helena, fruto do relacionamento com Raiane Lima. No Instagram, o jogador de futebol compartilhou uma foto em que a menina aparece vestida de Branca de Neve e garantiu inúmeros elogios dos seguidores.

"3 meses da nossa Branca de Neve. Papai e Mamãe amam demais!", escreveu Gabriel. "Mamãe ama!", respondeu Raiane na fotografia da criança.

Nos comentários da publicação, fãs fizeram votos de felicidade para família e elogiaram a menina. "Linda! Deus abençoe e proteja sempre!", disse uma seguidora. "Feliz 3 meses, neném", comemorou outra. "Que linda foto", babou um internauta.

Helena nasceu no dia 24 de maio deste ano, no Reino Unido, país em que o jogador vive com a esposa. Na ocasião, Gabriel foi o responsável por dar a notícia aos seguidores. "O melhor dia das nossas vidas", declarou o jogador, ao postar uma foto em que segurava a mãozinha da bebê. "Minha vida todinha", escreveu Raiane, ao compartilhar a publicação.