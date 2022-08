Viih Tube comemora aniversário com festão cheio de famosos

Rio - Viih Tube comemorou a chegada de seus 22 anos em grande estilo. A ex-BBB, que fez aniversário no dia 18 de agosto, promoveu um festão para 1200 convidados em São Paulo, na noite desta quarta-feira. O tema escolhido pela influenciadora digital foi 'Barraca do Beijo 2000'. Na ocasião, youtuber usou uma fantasia inspirada na personagem Bloom, do Clube das Winx. Já seu namorado, Eliezer, usou um look de Harry Potter.

Vários famosos também marcaram presença no evento, que teve shows de Vitão e Gabi Martins, e capricharam na produção. Entre eles estavam os ex-BBBS Jessilane, Larissa Tomásia, Laís Caldas, Gustavo Marsengo, Gui Napolitano, Bil Araújo, Bárbara Heck, Pocah, o cantor Gustavo Mioto, Valesca Popozuda, Yasmin Brunet e mais.

