Rafa Kalimann faz ensaio improvisado em estacionamento de shoppingReprodução Internet

Publicado 25/08/2022 17:55

Rio - Após conferir a pré-estreia do filme Predestinado: Arigó e o Espírito de Dr. Fritz, com Juliana Paes e Danton Mello, Rafa Kalimann aproveitou o estacionamento vazio para improvisar uma sessão de fotos. Compartilhadas na última quarta-feira (24), os cliques foram feitos após a sessão de cinema, no bairro de Botafogo na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na legenda, a apresentadora brinca: "cansada e bonita", antes de receber uma enxurrada de elogios nos comentários. Os fãs não se seguraram e mandaram várias mensagens para a artista: "Perfeitaaaaa", "A leveza da gata", "e maravilhosa" e "Linda demais" foram só exemplos do amor dos internautas.