Paulo André e Camila Queiroz dividem passarelaBruno Ulivieri/Agnews

Publicado 25/08/2022 17:12

Rio - Paulo André e Camila Queiroz dividiram a passarela nesta quarta-feira (24). Os dois modelos trabalharam juntos em um desfile em São Paulo que apresentava as peças de roupa das estações primavera/verão em São Paulo.



O ex-BBB, que saiu do reality direto para a agência de modelos, desfilou com um look total black exbindo o novo corte de cabelo. A atriz estava usando a mesma paleta de cores e uma make leve.