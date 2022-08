Fátima Bernardes relembra participação em 'Geração Brasil' com Murilo Benício - Reprodução/Instagram

Fátima Bernardes relembra participação em 'Geração Brasil' com Murilo BenícioReprodução/Instagram

Publicado 25/08/2022 16:08

Rio - Fátima Bernardes usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para relembrar a participação especial que fez em uma novela da TV Globo. A apresentadora compartilhou um clique dos bastidores de "Geração Brasil" (2014) em que aparece ao lado de Murilo Benício, que foi uma das estrelas da trama de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira.

fotogaleria

"Essa foto é dos bastidores da novela 'Geração Brasil', em que fiz uma participação numa cena com o Murilo Benício. Esta não foi a primeira, nem a última vez que participei de novelas e séries. Sempre com muita alegria", escreveu a nova apresentadora do "The Voice Brasil", na legenda da postagem no Instagram.

Depois, Fátima ainda pediu a ajuda dos seguidores para relembrar outros folhetins que tiveram participações da apresentadora. Nos comentários, internautas relembraram novelas como "Cheias de Charme" (2012), "I Love Paraisópolis" (2015), "Segundo Sol" (2018) e "A Dona do Pedaço" (2019). Alguns fãs também citaram o filme "Minha Mãe é Uma Peça 2", em que a jornalista contracenou rapidamente com a personagem Dona Hermínia, vivida por Paulo Gustavo, que faleceu em maio do ano passado.

Confira: