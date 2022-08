Naiara Azevedo posa em asa de avião - Reprodução Internet

Publicado 25/08/2022 19:54 | Atualizado 25/08/2022 19:57

Rio - Naiara Azevedo chegou na cidade de Barretos em São Paulo, nesta quinta-feira (25) e compartilhou com seus fãs no Twitter. Posando na asa do jatinho, a cantora sertaneja não está na programação oficial da Festa do Peão, tradicional do interior do estado. Mas está na cidade para a gravação do "BARRETÃO DVD" da dupla Ícaro e Gilmar, participando da festa que ocorre até o dia 28 deste mês.

Junto com a foto, a ex-BBB escreveu no tweet: "Cheguei BARRETÃO" avisando seus seguidores, que não esconderam a felicidade. Nas respostas, comentários como "Coisa lindaaa", "Maravilhosa você está muito linda" e "vai parar o barretaoooo" foram os mais comuns.