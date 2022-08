Carla Diaz posa de biquíni rosa pink - Reprodução Internet

Carla Diaz posa de biquíni rosa pinkReprodução Internet

Publicado 25/08/2022 19:25

Rio - Carla Diaz está aproveitando o sol na Bahia. Nesta quinta-feira (25) a atriz compartilhou em suas redes sociais o look para manter o bronzeado. De biquíni rosa, apareceu para seus seguidores dando boa tarde com as atualizações do dia: "Oie, boa tarde! Cá estou ainda na Bahia, curtindo. Estou indo pegar um solzinho".



fotogaleria

No mesmo dia, a artista compartilhou no seu feed do Instagram uma foto mostrando a produção rosa pink completa, na legenda escreveu: "Bahiaaa, cheguei!", bem Barbie!