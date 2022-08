Jade Picon grava cenas de 'Travessia' na Lagoa Rodrigo de Freitas

Rio - Jade Picon esteve na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio, para gravações da novela "Travessia". Na tarde desta quinta-feira, a ex-BBB foi clicada vestindo looks confortáveis enquanto filmava suas cenas na pele de Chiara. Em determinado momento, a influenciadora ostentou sua barriga trincada ao surgir com um top branco e short jeans.

De camiseta branca e tênis, Jade andou de pedalinho com uma colega de elenco. Depois, a morena vestiu um conjunto de jaqueta e short esportivos com estampa colorida para gravar cenas enquanto passeava de bicicleta pelo local.

Com previsão de estreia para outubro, "Travessia" marca a estreia de Jade Picon como atriz. A próxima novela das 21h, escrita por Gloria Perez, traz a ex-sister como a influencer Chiara, que desenvolve uma obsessão por Ari, mocinho da trama interpretado por Chay Suede. Lucy Alves e Romulo Estrela completam o trio de protagonistas do folhetim.



