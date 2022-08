Ludmilla - Reprodução do Instagram

Publicado 25/08/2022 21:45

Rio - Ludmilla irá se apresentar no "Prêmio Multishow" de 2022. A cantora fez o anúncio nesta quinta-feira (25) durante o "TVZ" com Priscilla Alcântara.

A cantora contou que fez uma pesquisa ao lado do Multishow para evitar a falta de representatividade nos indicados da premiação. "Vai ser incrível e estou muito animada", começou. Ao ser questionada sobre a preparação, ela disse que o canal fez uma ampla pesquisa ao lado da equipe dela.

"Esse ano vai ser f*da, porque a gente com o Multishow fez um ano de pesquisa, vendo o que precisa ser revisto, refeito no 'Prêmio', para mais pessoas se sentirem abraçadas e incluídas no 'Prêmio'", pontuou.

"E queria parabenizar a empresa e equipe do Multishow, contrataram uma equipe irada, vários cantores participaram dessa pesquisa", afirmou.

Em 2021, Ludmilla cancelou a participação dela no "Prêmio Multishow" por não ter sido indicada nas categorias principais, mesmo atingindo 1 bilhão de streams em plataformas de áudio e clipes somando 2.5 bilhões de views em 2021.

No comunicado, ela havia relembrado projetos que fez em 2021 e então alegou que se sentiu boicotada pela produção. "Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria 'Cantora do Ano'. Infelizmente essa é a forma que o sistema te boicota! Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação", afirmou.

Para ela, a premiação, na época, foi preconceituosa. "É nítida a falta de reconhecimento e entendimento das (poucas) premiações que temos aqui no Brasil. Assim como eu, vários artistas de vários segmentos e bandeiras que mereciam ser indicados ou serem reconhecidos da mesma forma que entregam conteúdos para seus públicos e estão na mesma situação", disse.

