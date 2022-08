Viviane Araújo faz ensaio de gravidez - Reprodução Internet

Viviane Araújo faz ensaio de gravidezReprodução Internet

Publicado 25/08/2022 15:18

Rio - Viviane Araújo está na reta final da sua gravidez. A atriz divulgou, nesta quinta-feira (25), em seu Instagram uma selfie com o barrigão de fora. Com o comentário "Bom dia, meus amores", a rainha de bateria exibiu feliz a gestação de Joaquim, primeiro filho dela com o marido Guilherme Militão.

Segundo a artista, a previsão de nascimento é dia 3 de setembro e seus fãs estão cada vez mais animados com a chegada da criança. Na última quarta-feira (24), Viviane compartilhou um ensaio de gravidez e seus seguidores não economizaram nos elogios nos comentários: "Rainha, Diva!!! Vem Joaquim, estamos todos lhe esperando pra cobrir vc de muito amor!" e "Ameiii! Vai ficar com tanta recordação linda dessa fase…" foram alguns dos recados deixados pelos internautas.

Outras celebridades também fizeram questão de compartilhar seu amor com a futura mamãe: "A grávida mais linda do mundo!!!!!", disse a atriz Cacau Protásio. A também rainha de bateria Raissa de Oliveira comentou: "Tá um sonhoooooooooooooooo", representando o mundo do samba ansioso pela chegada do pequeno.