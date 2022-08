Chitãozinho e Xororó se manifestam sobre a morte de Marilene, da dupla As Galvão - Reprodução do Instagram

Chitãozinho e Xororó se manifestam sobre a morte de Marilene, da dupla As GalvãoReprodução do Instagram

Publicado 25/08/2022 10:04 | Atualizado 25/08/2022 10:15

Rio - Vários artistas e personalidades usaram as redes sociais, para lamentar a morte da cantora Marilene Galvão, da dupla As Galvão. A cantora faleceu aos 80 anos, na tarde desta quarta-feira, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. A sertaneja sofria de Alzheimer, condição que levou ao fim da dupla, em junho do ano passado, após 74 anos de carreira. O corpo da artista será velado na Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista, sua cidade natal, e sepultado no Distrito de Sapezal, na tarde desta quinta-feira.

"Perda irreparável! Mas Deus sabe o que faz !!! Que ele conforte a minha querida Meire Galvão e toda família! Fica a voz incomparável e uma saudade imensa da nossa querida Marilene Galvão", publicou o cantor Daniel. "A Marilene, da dupla As Galvão, se encontrou com Deus! Muito honrada de ter gravado 'pedacinhos' com elas! Sinto muito pela família, fãs e pela música sertaneja", escreveu Roberta Miranda.

Chitãozinho e Xororó também prestaram uma homenagem: "Queridas irmãs Galvão.. quanta história, quanta prosa e quanta música boa… o legado construído por vocês será sempre lembrado. Todo nosso carinho a Mary e demais familiares nesse dia tão triste".

Maraisa, dupla com Maiara, citou a admiração que sente pela dupla As Galvão. "As Galvão são a dupla sertaneja que mais esteve em atividade neste país, foram mais de 70 anos. Lembro do nosso encontro quando elas estavam comemorando 50 anos de carreira. Muito respeito e admiração por essa trajetória", comentou ela, que acrescentou: "Tivemos em vários momentos juntas, sempre tive uma grande admiração, sempre falei e irei repetir, meu sonho de vida e pra nossa carreira artística é construir uma história linda como a dessas mulheres, que foram parceiras até o último minuto. Luto".

