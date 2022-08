Juliette expõe motivo de ter recusado convite para estrelar clipe ’Morena’, de Luan Santana - Reprodução / Youtube

Juliette expõe motivo de ter recusado convite para estrelar clipe ’Morena’, de Luan SantanaReprodução / Youtube

Publicado 25/08/2022 09:46 | Atualizado 25/08/2022 10:07

Rio - Juliette Freire participou comentou a polêmica envolvendo seu nome e o do cantor Luan Santana em entrevista ao podcast "Quem Pod, Pode", comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, na última terça-feira. No bate-papo, a campeã do "BBB 21" revelou os motivos que a fizeram recusar a proposta do artista para estrelar o clipe de "Morena".

fotogaleria

"Quando eu saí, o povo ficava: 'Meu Deus, você e Luan Santana!'. Aí botaram o negócio da 'Morena'. Eu queria ser conhecida por Juliette, não por ser a morena de Luan Santana. Eu sou morena minha, no máximo de Gilberto Gil. Eu meio que tive essa sacada. A sociedade tenta muito resumir a gente a homem. O homem, às vezes, nem tem culpa, mas é uma tendência que você precisa ter um macho para ser bem-sucedida", explicou a cantora.