Juliette no "Quem Pode, Pod"Reprodução de vídeo

Publicado 24/08/2022 10:34 | Atualizado 24/08/2022 10:34

Rio - Após ficar milionária e famosa, Juliette Freire, de 32 anos, revelou que precisou abrir mão de algumas coisas mais simples. Em entrevista ao "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira, a campeã do 'Big Brother Brasil 21' admitiu que sente saudade da vida de anônima e revelou que, recentemente, chorou por não poder ir a um barzinho, sem tanta burocracia, já que sua presença pode causar um certo furor no local.

“De segunda a sexta, eu estudava feito uma louca, psicopata, nível loucura de ter horário pra beber água cronometrado. […] de sexta a domingo de tarde era farra, cachaça, muito. Era minha válvula de escape. E, aí, de uma hora pra outra eu perco total isso. Eu sinto muita falta. Essa semana eu chorei porque eu queria ir num barzinho sexta-feira. Eu falei: ‘vamos para um barzinho, vamos tomar uma cerveja, comer um espetinho'”, explicou.

No entanto, por ser famosa, alguns empecilhos começaram a surgir na hora de organizar a 'simples saidinha'. "Aí todo mundo ficou doido e começou a ficar tarde. E o povo ficou: ‘Sexta-feira a noite não tem mesa, vai ser uma burocracia. Tem que chamar um segurança, não sei o que’. E aí eu comecei a ficar triste. Caraca, eu só queria uma cerveja, só um espetinho. Ir ali e conhecer as pessoas, conversar. Isso era o que me fazia feliz e eu não tenho mais isso”, lamentou Juliette.

Por fim, a paraibana destacou: “O povo fala assim: ‘Deixe de conversa, você não pode ir num barzinho mas pode ir numa festa grandiosa e arrasar, chegar linda’. Mas, ir num barzinho, tomar uma cervejinha com um espetinho tem o seu valor”.

Vida amorosa pós-reality

No podcast, Juliette também abriu o jogo sobre sua vida amorosa após vencer o reality global. "Não quero fazer da minha vida amorosa um entretenimento. Senão vou ficar pensando ‘é sobre mim ou o que eu proporciono’. Mas também nunca vivi o outro lado, pode ser que ajude… eu acho que eles têm um pouco de medo. Sempre fui um de paquerar, de chegar. Depois que saí do programa, ficou com quatro ou cinco, em um ano e meio. Estou fraquíssima. Tenho vergonha disso. Foram alguns famosos e outros anônimos", revelou.