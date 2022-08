Isabella Scherer fala sobre desconforto na reta final da gravidez - Reprodução / Instagram

Rio - Isabella Scherer, filha do ex-nadador Xuxa, usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para falar sobre o desconforto enfrentado na reta final da gestação dos gêmeos, Mel e Bento, frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans. No Instagram, a influenciadora, que está com 36 semanas de gravidez, alegou ter dificuldades para dormir e, também, para se alimentar.

"Hoje está sendo o pior dia dessa reta final. Fico com muita fome, mas enjoada", iniciou Isabella via stories. "Como e não consigo matar a fome, porque fico cheia logo e enjoada. Muito sono e sem conseguir dormir", lamentou.

Recentemente, a influencer compartilhou sua ida à obstetra com os seguidores e deu atualizações sobre os bebês. Nos registros, Isabella contou que Bento está pesando 3.453 quilos, já Mel, 2.459 quilos, somando em 5.812 quilos. Posteriormente, a filha do ex-nadador Xuxa dividiu registros dos bebês, realizados no ultrassom. "Esse é o perfil do Bento", afirmou na primeira foto. "O rosto da Mel a gente não consegue pegar por nada no ultrassom. Faz meses que ela virou para as minhas costas e nunca mais conseguimos uma 'foto' dela", explicou.