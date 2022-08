Rafa Kalimann sensualiza em fotos de biquíni na internet - Reprodução Internet

Publicado 24/08/2022 07:53 | Atualizado 24/08/2022 07:54

Rio - Rafa Kalimann postou no Intagram, nesta terça-feira, algumas fotos em que aparece de biquíni e recebeu vários elogios de amigos e admiradores. "Existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força", escreveu a namorada de José Loreto na legenda das imagens.

"Deusa demais", disse o perfil da dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo. "Larga mão", brincou Juliana Paes, fazendo referência a novela "Pantanal" em que Josué Loreto atua. "Que mulher", disse outro admirador. "Simplesmente maravilhosa", afirmou outra pessoa.

Rafa Kalimann e José Loreto assumiram o namoro no evento de aniversário de 80 anos de Caetano Veloso, no início deste mês. "Estamos juntos, tudo me encanta nela", disse Loreto na ocasião. "A generosidade dele foi o que mais me encantou", disse Rafa.