Paulo André mostra novo visual nas redes sociais e fãs elogiam - Reprodução/Instagram

Paulo André mostra novo visual nas redes sociais e fãs elogiamReprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 17:38

Rio - Paulo André levou os fãs à loucura, nesta quarta-feira, ao postar fotos em que posa sem camisa para revelar seu novo visual nas redes sociais. O ex-BBB compartilhou uma sequência de cliques mostrando o cabelo mais curto, com um corte simulando ondas. "Régua atualizada", escreveu o atleta, na legenda da publicação no Instagram.

fotogaleria

A postagem rendeu uma chuva de elogios para o velocista, incluindo comentários de outros ex-participantes do "Big Brother Brasil". "Esse homem é lindo", escreveu Gil do Vigor. Linn da Quebrada também demonstrou a aprovação ao novo corte de cabelo nos comentários do post.

Os fãs de Paulo André fizeram questão de enaltecer o vice-campeão do "BBB 22": "'Cabelin' na régua", comentou um seguidor. "Ele consegue ficar ainda mais lindo", disse outra pessoa. "Que gato", disparou uma internauta. "Zero defeitos", brincou mais uma seguidora.

Confira: