O apresentador do 'Globo Esporte', Caio Maciel, sofreu uma tentativa de assalto dentro de seu carroReprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 16:50

Rio - Conhecido por substituir Felipe Andreoli no comando do "Globo Esporte", o apresentador Caio Maciel se desesperou ao sofrer uma tentativa de assalto, nesta quarta-feira, em São Paulo. O jornalista contou que estava dentro do carro quando uma pessoa quebrou uma janela do veículo para roubar o celular de Caio, mas não teve sucesso.

“Boas notícias nesta manhã de quarta-feira. Estava parado no trânsito, meu celular estava no apoio do GPS, e aí um filho da put* quebrou o meu vidro para tentar roubar. Eu consegui segurar o braço dele, o cara saiu correndo”, começou ele, nos Stories do Instagram. “[Ele ficou] com medo, porque não conseguiu levar o celular, e vazou”, explicou o repórter da TV Globo.

Sem esconder a tensão com o momento que viveu, o jornalista mostrou a janela estilhaçada e desabafou: “Eu estou assustado para caralh*, só estou fazendo esses Stories para alertar as pessoas, porque querem roubar esse celular de qualquer jeito, então fiquem atentos, porque não tem salvação”, alertou.

Horas depois, Caio voltou a atualizar as redes sociais tranquilizando os fãs sobre seu estado emocional. O apresentador ainda agradeceu pela ajuda que recebeu da equipe técnica dos Estúdios Globo, que substituiu o vidro quebrado por uma tela protetora.