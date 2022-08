Ludmilla lança ’Numanice #2 - Ao Vivo’ com várias participações especiais - Divulgação

Ludmilla lança ’Numanice #2 - Ao Vivo’ com várias participações especiaisDivulgação

Publicado 24/08/2022 14:23

Rio - Hoje é dia de ficar numanice! Ludmilla lançou, nesta quarta-feira (24), o DVD do "Numanice #2 Ao Vivo", gravado no Museu do Amanhã, no Rio, em um evento fechado para convidados. Com músicas inéditas, participações mais que especiais e regravações nostálgicas, a cantora continua solidificando sua carreira no pagode.

fotogaleria

Sucesso entre os fãs de Lud, a nova versão do álbum conta com a participação de Péricles, Tá Na Mente, Gabby Moura, Prateado e Delacruz. Contudo, a parceria mais esperada era com a eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça, que morreu em novembro do ano passado, vítima de um acidente aéreo. A música inédita "Insônia" já havia sido gravada e Ludmilla usou a voz da sertaneja, em uma homenagem emocionante.

O trabalho da artista, que começou a carreira no funk, já nasceu aclamado antes mesmo de ganhar seu registro ao vivo. Lançado em janeiro, o "Numanice #2" repetiu o feito do primeiro álbum do projeto de pagode de Ludmilla e colocou todas as músicas no Top 200 do Spotify Brasil na semana de estreia. Até então, essa conquista era inédita no pagode.

Disponível em todas as plataforma digitais, o lançamento já está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Ludmilla afirmou nas redes sociais que precisou investir R$ 2 milhões no projeto.