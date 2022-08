Isabeli Fontana - Reprodução/Instagram

Isabeli Fontana Reprodução/Instagram

Publicado 24/08/2022 15:20

Rio - Isabeli Fontana construiu uma trajetória inquestionável no mundo das passarelas, mas viveu uma situação complicada no auge de sua carreira, nos anos 2000. Em entrevista ao "Vênus Podcast", a modelo de 39 anos contou que um antigo agente tentou impedir que ela prosseguisse com a gestação de seu primeiro filho, Zion Fontana Jacomossi, fruto do relacionamento com o também modelo Álvaro Jacomossi.

fotogaleria "Meu agente falou: 'Você está louca? Você não vai ter esse filho, né?' Falei: 'Óbvio que eu vou! Amo mais esse filho do que eu mesma!'. É óbvio que eu terei esse filho", disse.

Isabeli Fontana afirmou que na época existia uma preocupação de como a silhueta de uma modelo seria afetada após a gestação. "Todo mundo me falava: 'Se tiver esse filho, sua carreira acabou'. Falei: 'Então acabou, pois eu vou ter esse filho!' Aí aconteceu que eu tive o filho e minha carreira subiu ainda mais um pouco. Nem sabia que era possível", relatou.