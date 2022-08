Silvero Pereira reclama de José Loreto por cueca suada nos bastidores de 'Pantanal' - Reprodução/Instagram

Silvero Pereira reclama de José Loreto por cueca suada nos bastidores de 'Pantanal'Reprodução/Instagram

Publicado 23/08/2022 21:44

Rio - Silvero Pereira registrou um momento inusitado dos bastidores de "Pantanal", nesta terça-feira. O ator usou os Stories do Instagram para mostrar uma peça íntima que encontrou de ninguém menos que José Loreto, com quem contracena no remake da novela rural.

"Sei que é sonho de consumo de muita gente, mas ninguém merece vir trabalhar e dar de cara com uma cueca do José Loreto suada", disparou o artista, em vídeo gravado no camarim dos Estúdios Globo. Sem perder tempo, o namorado de Rafa Kalimann entra em cena para se justificar: "É que eu dancei muito". "Assim começamos a semana", brincou Pereira, na legenda da postagem.

Na última sexta-feira, Silvero admitiu que recusaria o trabalho que marcou sua estreia na televisão. O ator de 40 anos explicou ao podcast "Papo de Novela" que, hoje, não faria a personagem Elis Miranda, de "A Força do Querer", na TV Globo. "O problema é mercado de trabalho. (...) Eu fui entendendo, sendo informado e compreendendo essa questão dentro do mercado. Se a gente aceita, a gente está impedindo o mercado de ir em busca dessas pessoas. (...) Hoje, nós não vivemos num mercado em que exista proporcionalidade", opinou.