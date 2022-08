Luan Santana e noiva Izabela Cunha aproveitam ferias no sol de Miami - Reprodução Internet

Luan Santana e noiva Izabela Cunha aproveitam ferias no sol de MiamiReprodução Internet

Publicado 23/08/2022 17:47

Rio - Luan Santana está aproveitando as férias em Miami com a noiva Izabela Cunha e compartilhou um momento relaxante com seus seguidores nesta terça-feira (23). Nas fotos publicadas em seu Instagram, o cantor aparece de bermuda listrada tomando um sol ao lado da amada: "Recarregando. Obrigado por tudo, Izabela e Rodrigo Branco", escreveu na legenda.

A atriz ao seu lado, ostenta o corpão na sombra de um guarda-sol, e em seu Instagram pessoal publicou mais cliques do momento com a legenda: "Derretendo por aqui, obg Rodrigo Branco". O casal aproveitou o dia de sol para manter o bronzeado em dia enquanto fãs enchem os comentários com mensagens de carinho e amor pelas celebridades. "Que casaaaall", "Lindooo", "Gostosoo" foram alguns dos recados deixados por internautas na foto do cantor.