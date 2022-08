Grávida, Cintia Dicker exibe barriguinha de 5 meses - Reprodução / Instagram

Grávida, Cintia Dicker exibe barriguinha de 5 meses Reprodução / Instagram

Publicado 23/08/2022 14:50

Rio - Cintia Dicker, de 35 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para publicar um registro de sua barriguinha de cerca de cinco meses de gestação. No Instagram, a modelo que espera pelo primeiro filho, fruto do relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, compartilhou uma imagem onde aparece usando uma calça de lycra junto a um top, exibindo a nova silhueta.

fotogaleria

"Levando a Aurora para passear", legendou a modelo na publicação, referindo-se ao nome escolhido para sua filha.