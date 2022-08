Fernanda Vasconcellos se diverte com momento fofo entre Cássio Reis e o filho, Romeo - Reprodução/Instagram

Publicado 23/08/2022 14:39

Rio - Fernanda Vasconcellos encantou os seguidores, na noite desta segunda-feira, ao registrar um momento fofo entre Cássio Reis e o filho recém-nascido do casal. Nos Stories do Instagram, a atriz se divertiu com a dança que o marido fazia para acalmar o pequeno Romeo e brincou com a reação do bebê, de um mês.

"Eu quero filmar todas as suas danças. E o pior é que ele gosta e fica quieto. Ou está em choque", disse a artista, em meio a muitas risadas. No vídeo, o apresentador mostra todo seu gingado enquanto dança com o filho colo ao som de uma música infantil.

Fernanda e Cássio estão juntos desde 2015. Romeo é o primeiro filho da atriz e segundo herdeiro do apresentador, que já é pai de Noah, de 14 anos, fruto do casamento com Danielle Winits.