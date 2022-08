Susana Naspolini - Reprodução/Instagram

Susana Naspolini Reprodução/Instagram

Publicado 23/08/2022 12:16 | Atualizado 23/08/2022 12:23

Rio - Susana Naspolini decidiu adotar o uso de perucas, após raspar os cabelos por conta do tratamento contra câncer no osso da bacia. A jornalista posou, nesta terça-feira (23) com as novas madeixas e aproveitou para pedir opinião dos fãs quanto as opções de cores.

fotogaleria

"Amigos, o que acharam desta peruca? A que está em minha cabeça? Gostaram?", perguntou.

A repórter do RJTV tentou evitar a queda com o uso de uma touca gelada. "Contei pra vocês que de ontem pra hoje o cabelo caiu muito mais, tá muito ralinho principalmente aqui atrás. Tem muito buraco, tá muito ralo. É um cabelo que não dá pra sair na rua, não me sinto confortável. Então, resolvi raspar porque tá caindo muito. Estou a postos com maquininha, com toalhinha e vou, primeiro, cortar o cabelo", explicou ela no vídeo.