Bruna Santana, irmã de Luan Santana, e o noivo, Raphael Veiga - Lucas Ramos / Ag. News

Publicado 23/08/2022 10:24 | Atualizado 23/08/2022 10:24

Rio - Parece que o relacionamento de Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, e de Raphael Veiga, jogador do Palmeiras, chegou ao fim. É que os dois deletaram as fotos juntos e pararam de se seguir nas redes sociais. Não demorou muito para os internautas reagirem à situação.

"Dizem os boatos que a Bruna e o Veiga não estão mais juntos, e ela também está em Portugal para a turnê do Luan Santana lá. E ontem o nosso Veiguinha fez gol. Coincidência? Eu que acho que não", comentou um. "Eu shippava a Bruna Santana com o Raphael Veiga, mas agora que terminou mais uma vez espero que não reatem mais. Relacionamento ioiô é a pior coisa que tem", opinou outro.

Bruna e Raphael assumiram o romance em julho de 2021 e noivaram meses depois. O relacionamento chegou ao fim em fevereiro deste ano. No entanto, em junho eles reataram.

Raphael Veiga e Bruna Santana pararam de se seguir no Instagram pic.twitter.com/KBdvV8YpW3 — Raphael Veiga Brasil (@RV23Brasil) August 22, 2022

MOMENTO FOFOCA! Raphael Veiga e Bruna Santana não se seguem mais nas redes sociais. pic.twitter.com/KIzgTuu8Nf — Portal Raphael Veiga (@PortalRV23) August 22, 2022

Eu shippava a bruna santana com o raphael veiga, mas agr q terminou mais uma vez espero q não reatem mais. Relacionamento ioiô é a pior coisa q tem. Espero q ela encontre alguém companheiro que a faça muito feliz. Ela merece! — rafa (@shinedajadoca) August 22, 2022