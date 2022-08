Luciano Szafir homenageia a irmã, Alexandra, já falecida há 5 anos - Reprodução / Instagram

Luciano Szafir homenageia a irmã, Alexandra, já falecida há 5 anosReprodução / Instagram

Publicado 23/08/2022 10:10 | Atualizado 23/08/2022 10:16

Rio - Luciano Szafir usou o Instagram para prestar uma homenagem à irmã, Alexandra, que faria aniversário nesta terça-feira. A advogada sofria de Esclerose Lateral Amiotrófica — doença progressiva que reduz a funcionalidade dos músculos e, consequentemente, afeta os movimentos do corpo — e faleceu em novembro de 2016, aos 50 anos de idade.

fotogaleria

"'Irmanita', se você estivesse aqui hoje, no seu 'niver', sei que com certeza iríamos aprontar alguma", iniciou o ator na legenda de um registro em que aparece dando um beijo no topo da cabeça da irmã. "Mas sei que você está bem! Saudades gigantes, você foi a melhor de todos nós, te amo para sempre!", finalizou Szafir.

Em junho deste ano, o ator esteve internado para tratar uma obstrução intestinal, mas logo recebeu alta. No ano passado, Luciano Szafir sofreu com graves complicações acarretadas pela Covid-19 e chegou a ser intubado. Na época, o ator foi submetido a algumas cirurgias, dentre elas, a colostomia na região do intestino, a fim de preservar o órgão, que sofreu perfurações pelo uso de anticoagulantes para o tratamento da embolia pulmonar provocada pela Covid.