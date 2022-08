Karoline Lima - Reprodução/Instagram

Karoline LimaReprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 21:56

Rio - Karoline Lima foi sincera ao responder a pergunta de um fã, nesta segunda-feira. Em caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a ex-mulher do jogador Éder Militão foi questionada se perdoaria uma traição e acabou admitindo que já deixou uma infidelidade passar em branco.

fotogaleria

"Eu já perdoei. Eu batia o pé de que nunca perdoaria, mas já perdoei, sim. E perdoei real, começando do zero, como se nada tivesse acontecido. Mas acho que é questão de índole, quem faz uma vez, faz sempre", disparou a influenciadora. Karoline e Militão terminaram o relacionamento poucos dias antes da modelo dar à luz Cecília, na Espanha.

Em seguida, a loira confessou que se arrepende de ter perdoado a falha de seu parceiro na época, sem identificar a pessoa. "O perdão só vai fazer bem para você se livrar do sentimento ruim, mas acho que, no fundo, a gente sente que não tem como funcionar. Vai muito além da traição do relacionamento em si... É mentira, quebra de confiança, desestrutura sua autoestima e etc. Envolve coisa demais", declarou.