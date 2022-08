Ex-BBB Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Camilla de LucasReprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 21:26

São Paulo - Camilla de Lucas, vice-campeã do "Big Brother Brasil 21", da Globo, se mostrou surpresa com a alta nos preços cobrados por colégios particulares em relação ao ensino infantil e fez questão de externar isso por meio de uma série de posts no Twitter.

"Gente, eu não tenho filho, então estou desatualizada. Fiquei chocada que já está em R$ 700,00, e o transporte, em média de R$ 600,00. Misericórdia!", exclamou a influenciadora digital, que, por um momento, se colocou no lugar de pais que têm duas ou três crianças.

A partir da interação com os usuários do microblog, ela continuou o desabafo: "Vocês falando que em 2006 a escola já custava R$ 2.000,00. Mas era fora do padrão. A média era de 400,00 no máximo".

Por fim, visivelmente incrédula, Camilla ainda fez os seguintes questionamentos: "São instituições bem conceituadas? Ou normais de bairro? Eu lembro que, quando estudava, eram uns R$ 300,00, e era considerado caro. Agora por R$ 2.000,00 é bizarro!".

