Ludmilla enfrenta problemas técnicos e encerra show antes da horaLeo Franco / AgNews

Publicado 22/08/2022 19:59 | Atualizado 23/08/2022 07:24

Rio - Após críticas de Ludmilla à organização do festival Farraial, o sócio-diretor da agência InHaus, Luis Restiffe, também foi a publico explicar o que aconteceu. A cantora estava escalada para abrir o festival às 13h, mas chegou com 40 minutos de atraso e deixou o palco depois de cantar três músicas e reclamar dos problemas técnicos que deixaram o som baixo demais.

Luis explicou ao Splash UOL que, se a equipe e a cantora tivessem chegado com antecedência e feito a passagem de som, os problemas não teriam acontecido. O organizador ainda reclamou da artista, que expôs os problemas técnicos no palco e colocar a culpa toda no evento: "É uma artista que tem um alcance muito grande. As pessoas são leigas, não sabem das questões técnicas, é muito injusto você trazer esse peso todo para um festival porque ela pode acabar com uma empresa, com uma marca, com um festival."

Por fim, o sócio ainda revelou que não é a primeira vez que problemas do tipo acontecem com ela: "Recebi dezenas de mensagens de empresários do ramo falando 'Meu deus, que bomba-relógio'. Ela acaba se prejudicando muito com isso", explica. Não foi a primeira vez que Luis enfrentou obstáculos com a cantora, em outros eventos de Carnaval, Ludmilla também teve atitudes que fugiram do seu contrato e prejudicaram outros envolvidos.

Ludmilla foi ao seu Instagram divulgar o seu lado da história: "Muita gente me taxando de raivosa. Normal, esse foi o perfil que sempre foi creditado a mim. Tentei resolver de várias maneiras. Saí do palco, fui pro backstage, fiquei igual barata tonta lá atrás, falando com a produção do evento. Achei uma falta de respeito com o público que saiu de suas casas para assistir aos shows e se divertir.". Luis afirma que nem a cantora, nem sua equipe procuraram os organizadores depois do ocorrido.

Agora, depois de declarações nas redes sociais da artista, o empresário explica quais são os próximos passos: "A gente repudia esse tipo de atitude. A postura da artista não foi ética nem profissional. Ela não respeitou os próprios fãs nem as pessoas que ali estavam curtindo o festival", conta, avisando que a equipe jurídica já foi acionada.