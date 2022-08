Diogo Mussi alfineta Rodrigo Mussi após entrevista polêmica da mãe do ex-BBB - Reprodução/YouTube/Instagra

Publicado 22/08/2022 20:52 | Atualizado 22/08/2022 20:54

Rio - O irmão de Rodrigo Mussi se pronunciou após a mãe do ex-BBB conceder entrevista ao programa "Domingo Espetacular" , da RecordTV. Nesta segunda-feira, Diogo Mussi afirmou ser a pessoa citada por Mara Lúcia Abrão como a responsável do ex-brother se afastar da matriarca. O desabafo foi publicado nos Stories do Instagram, em interação com fãs por uma caixinha de perguntas.

"Ela se referia a você quando disse que 'fizeram a cabeça do Rodrigo'? Não dá para ver verdade nela!", disse um internauta, ao que Diogo respondeu: "Sim! Ela falou aos quatro cantos que eu criei essa 'estratégia' para o Rodrigo ir para o BBB. Ela jogou a culpa em mim em rede nacional", declarou.

Em seguida, o advogado ainda alfinetou o irmão, com quem já vive um desafeto desde o início de julho. "Qual seria o correto, por questões de caráter? O Rodrigo se manifestar e desmentir tudo o que ela se referiu a mim. Mas...", escreveu Diogo.

Entenda

A polêmica teve início no último domingo, quando a mãe de Rodrigo Mussi falou sobre a relação conturbada que tinha com o ex-participante do "BBB 22". Durante a entrevista, Mara Lúcia acusou o filho de nutrir amor doentio por ela e se rebateu as acusações de que teria explorado o gerente comercial financeiramente após sua passagem pelo reality da TV Globo.

"Eu não emprestei o dinheiro para ele ir para a Austrália? Eu disse que estava na hora de ele devolver, estava precisando", disse a mãe do ex-BBB, justificando o fato de ter pedido R$ 50 mil a ele quando ele deixou a competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

De acordo com Mara Lúcia, uma pessoa, cujo nome não foi revelado, seria a responsável por promover o afastamento dos dois, na criação de uma estratégia para o "BBB 22". "Alguém criou essa estratégia para ele, e ele levou a ferro e fogo", afirmou. "Posso até pedir perdão para ele. De joelhos, se ele quiser, eu peço perdão de joelho, mas queria vê-lo. Não precisava nem de mídia", pontuou.