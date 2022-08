José Loreto comenta look de Guito - Reprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 18:41 | Atualizado 22/08/2022 18:43

Rio - José Loreto não perdeu a oportunidade de zoar Guito, por seu look. Nesta segunda-feira (22), o ator registrou o look do colega de cena em 'Pantanal', que usava um moletom azul marinho, bermuda cinza com listras amarelas e tênis de corrida.

"Lei Maria da Moda estava com saudade dele. Olha, aprumou até o bigode. Olha essa camiseta e o short mais horroso! A meia está boa, hein! Parabéns", brincou ele, fazendo som de sirene.