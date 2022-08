Carolina Garofani e Maíra Cardi - Reprodução

Carolina Garofani e Maíra Cardi Reprodução

Publicado 22/08/2022 16:30

Rio - Maíra Cardi causou revolta em Carolina Garofani após divulgar em suas redes algumas informações, que segundo a chef de cozinha, estão incorretas sobre o consumo de leite. Pelo TikTok, Carolina Garofani mostrou indignação com a fala da coach e corrigiu a informação passada pela esposa de Arthur Aguiar.

fotogaleria "Não consigo, gente. Eu não consigo acreditar que essa pessoa ainda tem uma plataforma onde ela pode falar as merdas que ela fala, porque cada vez que ela abre a boca, é uma torrente de idiotice, falácia e pseudociência, que eu não acredito que não exista uma maneira de tirar essas coisas da internet", disse.

Na sequência, a chef de cozinha desmentiu Maíra Cardi e alertou sobre a notícia falsa compartilhada pela coach. "E eu não estou aqui pra defender o consumo do leite. Não é isso. Ela fala que a lactase está dentro do leite, mas não está. A lactase é produzida pelo nosso corpo dentro do intestino, todos os mamíferos produzem lactase. Conforme nosso consumo de leite vai diminuindo, a gente vai produzindo menos. Quando ficamos adultos, tem pessoas que conseguem continuar gerando lactase para quebrar a lactose do leite, e tem gente que não, e são esses os intolerantes a lactose", esclareceu.

"Cada organismo reage de um jeito. Ela fala que nosso organismo não absorve o cálcio, e é mentira! A gente absorve, sim, mas é impossível absorver 100%, porque a gente não absorve 100% de absolutamente nada, de nenhum nutriente. Tem cálcio em outros alimentos como brócolis, espinafre. Eu não consigo, gente. É muito frustrante. Vocês queriam me ver pistola? Conseguiram, estou muito pistola!", concluiu.