Gil do VigorReprodução/TV Globo

Publicado 22/08/2022 14:03

Rio - Gil do Vigor se formou em 2016 pela Lei de Cotas, que completa 10 anos este mês, e em entrevista ao "Fantástico", na TV Globo, nesta segunda-feira (22), o economista fez questão de afirmar o orgulho que sente por ter sido cotista. A lei reserva metade das vagas para alunos oriundos da rede pública, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e população de baixa renda.

“Eu me formei pela Universidade Federal de Pernambuco, em economia e fui cotista, com muito orgulho”, contou. “Eu lembro desse primeiro dia. Eu cheguei na universidade 6h. As aulas, seriam 7h30, então cheguei às 6h, que estava extremamente ansioso. (...) Eu não me sentia parte daquilo, eu não achava que eu conseguiria conviver com aquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu não permiti que esse sentimento tomasse conta de mim”, relembrou o ex-BBB.

Após ter feito o mestrado, Gil ganhou grande notoriedade ao participar do "BBB 21" e, este mês, foi para os Estados Unidos fazer doutorado em Economia na Universidade da Califórnia.

“Eu preciso acreditar em mim, o quanto a gente tem que falar para as pessoas, para os jovens, que entram na universidade, que são pobres, que são pretos, que passam vários tipos de discriminação dentro da universidade, tanto privada quanto pública, que ele merece estar ali, que ele é bom”, ressaltou ele.