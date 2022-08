Simaria volta a seguir Simone nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 22/08/2022 10:48 | Atualizado 22/08/2022 10:49

Rio - A cantora Simaria parece estar superando a briga com sua irmã, Simone. Após o fim da dupla , anunciado na semana passada, Simaria voltou a seguir Simone no Instagram. Ela havia parado de acompanhar a irmã em julho deste ano, logo após anunciar que se afastaria dos palcos para tratar da saúde. Simone, no entanto, nunca deixou de seguir Simaria.

Na última quinta-feira, Simone e Simaria revelaram que não são mais uma dupla e as cantoras seguirão carreira solo. De acordo com comunicado publicado no Instagram, Simone cumprirá os shows que estavam agendados para as artistas, enquanto Simaria continuará em hiato para cuidar de sua voz. A decisão não pegou fãs de surpresa, considerando a crise no relacionamento das irmãs que já movimentava a web desde maio deste ano.