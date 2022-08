Simone e Simaria - Reprodução

Publicado 19/08/2022 21:26 | Atualizado 19/08/2022 22:07

Rio - Simone Mendes usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um vídeo em que surge em momento descontraído com Simaria. Após anunciarem o fim da carreira como dupla sertaneja , as irmãs se reuniram para tarde divertida enquanto experimentavam roupas no closet. No registro compartilhado nos Stories do Instagram, Simaria aparece vestida com um casaco bege e um chápeu preto.

"Olha como está bonita! Nós usávamos um chapéuzão desses", brincou Simone ao filmar a irmã mais velha. "Me lembra minha época de catar mamona", respondeu Simaria, que saiu de cena aos risos. Ao fundo, é possível escutar um áudio da Bíblia falada.

Na última quinta-feira, Simone e Simaria revelaram que não são mais uma dupla e as cantoras seguirão carreira solo. De acordo com comunicado publicado no Instagram, Simone cumprirá os shows que estavam agendados para as artistas, enquanto Simaria continuará em hiato para cuidar de sua voz. A decisão não pegou fãs de surpresa, considerando a crise no relacionamento das irmãs que já movimentava a web desde maio deste ano.